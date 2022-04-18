Путин установил выплаты в случае гибели пограничников на границе с Украиной

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин установил выплаты в размере пяти миллионов рублей в случае гибели российских пограничников на границах с Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками. Соответствующий указ президента был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 18 апреля.

— Членам их (погибших пограничников — прим. «ВМ») семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей в равных долях. При этом учитывается единовременная выплата, осуществленная в соответствии с подпунктом 6 настоящего пункта, — говорится в документе.

Согласно указу президента, получение этих денег не учитывается при определении права на получение других выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, которые предусматриваются законом. Расходы на предложенные президентом выплаты будут осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете РФ.

— Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, — уточняется в документе.

13 апреля пограничный пункт пропуска в деревне Гордеевке Курской области подвергся обстрелу. Губернатор Курской области Роман Старовойт подчеркнул, что ответной стрельбой российских пограничников огневые точки были подавлены. До этого, 6 апреля, Старовойт также сообщил об обстреле позиций пограничников из минометов в регионе.

9 апреля в Курской области со стороны Украины уже был обстрелян из миномета погранпост. Огневая точка была подавлена.