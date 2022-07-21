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Задержан подозреваемый в изнасиловании девушки на северо-западе Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Задержан подозреваемый в изнасиловании девушки на северо-западе Москвы
Фото: Telegram / Столичный СК
Россия, Москва, Природный комплекс № 22 Митинский лесопарк Карта всех событий

Правоохранители задержали 24-летнего молодого человека, который подозревается в изнасиловании женщины на северо-западе Москвы. Об этом в среду, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, инцидент произошел днем 17 июля на территории «Митинского лесопарка». Молодой человек напал на незнакомую девушку и совершил в ее отношении действия сексуального характера.

— Спустя непродолжительное время он попытался совершить аналогичное преступление в отношении другой женщины, однако ей удалось убежать, — рассказала Иванова.

В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

По словам Ивановой, следователи устанавливают всех потерпевших от действий молодого человека.

Располагающие какой-либо информацией граждане могут обратиться в следственное подразделение по адресу город Москва, улица Аэродромная, дом 15, корпус 1, или по телефонам: 8 (495) 491-03-50, 8(495) 690-25-28 или «02».

Накануне стало известно об аналогичном преступлении, которое произошло на западе Москвы, где 47-летний мужчина изнасиловал девушку в салоне автомобиля.

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