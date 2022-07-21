В Москве мужчина украл деньги, собранные на лечение маленькой девочки

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Столичные правоохранители задержали приезжего из ближнего зарубежья, который подозревается в дистанционной краже денег, собранных для лечения трехлетней девочки. Об этом в четверг, 21 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, благотворительный сбор для лечения малышки организовала женщина-медик. Во время интернет-трансляции она продиктовала реквизиты своей банковской карты, а также случайно показала код доступа к мобильному банку. Этим воспользовался злоумышленник.

Он зашел в ее личный кабинет в мобильном приложении и украл все находившиеся на ней средства. Ущерб составил 560 тысяч рублей.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в столичном аэропорту во время очередного прибытия в Россию, — отметила Ирина Волк.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Кража». Решения суда мужчина будет дожидаться под стражей.

Официальный представитель МВД России добавила, что подозреваемый добровольно возместил часть причиненного ущерба.

В этот же день стало известно о задержании троих мужчин, подозреваемых в крупной краже компьютерного оборудования из столичной компании. Причиненный ими ущерб оценивается примерно в 2,5 миллиона рублей.