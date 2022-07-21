Ахеджакова сообщила о продолжении работы в «Современнике» после критики российской власти

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Актриса Лия Ахеджакова рассказала, что продолжает работать в театре «Современник», несмотря на возраст и сплетни.

— Я получила репертуар «Современника» на октябрь. Там стоят мои спектакли. У меня их всего два. Действительно, мы давно не играли «Крутой маршрут». Но в этот спектакль нужно вводить новый состав. А это сложно. Поменять — целая история. Тем более сейчас. Вы же слышали про перестановки в нашем театре. У нас новый директор, нам назначили худсовет, — пояснила артистка.

Ахеджакова добавила, что пока ее никто не убирал. Она надеется, что дальше так и будет, сообщает StarHit.

Недавно актриса нелестно высказывалась о возвращении коллеги Сергея Гармаша в «Современник», откуда тот ушел два года назад. Актер Стас Садальский встал на сторону Гармаша.

Он рассказал, что несколько артистов ужаснулись Ахеджаковой и рассказали ему об этом. По его словам, не понятно, почему она делает заявление от лица всего театра. Садальский отметил, что и часть труппы как раз желала бы возвращения Гармаша.

До этого сообщалось, что теперь вместо Виктора Рыжакова творческой деятельностью культурного учреждения будет заниматься специальный художественный совет.