«В ужасе от Ахеджаковой»: Садальский раскритиковал слова актрисы о Гармаше

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Уроженец Херсона актер Сергей Гармаш недавно сказал, что планирует отправиться в родной город, чтобы помочь восстановить местный театр. Тем временем в театре «Современник», где артист когда-то долго служил, происходят кардинальные изменения.

Недавно в прессе сообщалось, что теперь вместо Виктора Рыжакова творческой деятельностью культурного учреждения будет заниматься специальный художественный совет. Звезда «Современника» Лия Ахеджакова заявила, что не в восторге и от перспективы возможного возвращения Гармаша в театр.

— Я в ужасе. Сейчас мы все перезваниваемся — люди того, старого «Современника». Мы в панике. Этого все боятся. Когда-то Сережа был очень порядочный и неглупый человек. Я не знаю, что для него лучше — вернуться с победой в «Современник» или ехать восстанавливать театр в Херсоне, — заявила актриса в беседе с порталом BLITZ.center.

Слова знаменитости прокомментировал в своем Telegram-канале актер Стас Садальский. По его словам, коллеги недовольны тем, что Ахеджакова высказалась от лица всех.

— «А мы в ужасе от Ахеджаковой», — сказало мне сразу несколько артистов: — «Мы не понимаем, почему она делает заявление от лица всего театра? Это все неправда! И часть труппы как раз желала бы возвращения Сергея». Я искренне желаю возвращения в некогда любимый «Современник» офигительного Сергея Гармаша, — написал артист.

Напомним, что Гармаш со скандалом ушел из театра в 2020 году. Он был не согласен с художественным руководителем Виктором Рыжаковым, считая, что тот действует во вред «Современнику».

1 июня в «Современнике» опровергли информацию об инциденте на спектакле с Лией Ахеджаковой. Появившиеся недавно сообщения о нападении на народную артистку России во время спектакля «Игра в джин» — ложь.