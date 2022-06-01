В «Современнике» опровергли информацию о нападении на Ахеджакову во время спектакля

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Появившаяся недавно информация о нападении на народную артистку России Лию Ахеджакову во время спектакля «Игра в джин» — ложь. Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе театра «Современник», в котором работает актриса.

— Лия Меджидовна в добром здравии, единственным поводом для беспокойства и огорчения служат интернет-фейки. «Игра в джин» — одна из знаковых постановок Галины Борисовны Волчек. Мы любим этот спектакль и гордимся им, поэтому так важно, чтобы не имеющие под собой почвы домыслы не бросали тень на эту работу, — заявили в «Современнике».

В театре также напомнили, что актриса не ведет и никогда не вела страниц в социальных сетях. Тем не менее в СМИ часто появляется информация о якобы высказываниях Ахеджаковой, распространяемых с фейковых аккаунтов в социальных сетях, передает ТАСС.

Так, в октябре прошлого года ряд СМИ сообщили, что народную артистку России вызвали в СК в рамках проверки спектакля «Первый хлеб». С жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию обратилась общественная организация «Офицеры России». В частности, ее представители указали на «чрезмерное использование ненормативной лексики» и «неприкрытую пропаганду однополой любви» в спектакле.

Однако позже сама актриса в беседе с «Вечерней Москвой» опровергла сообщения о том, что ее вызывали в СК.