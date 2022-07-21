«Чистая чушь»: Стивен Кинг отрекся от слов в поддержку Степана Бандеры
Американский писатель Стивен Кинг отрекся от своих слов, что Степан Бандера был великим человеком. Об этом стало известно в четверг, 21 июля.
— Чистая чушь.<...>В этом нет правды, — заявил писатель в социальной сети.
До этого Кинг купился на розыгрыш, где его от имени президента Украины Владимира Зеленского попросили написать фейковый сценарий о происходящих на украинских территориях событиях.
Его разыграли пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), сообщает Regnum.
Также в разговоре с шутниками Кинг выступил за запрет русских фильмов в США и запрет в России проката его фильмов. И с провокационным замечанием пранкеров, что русские писатели «ничто по сравнению с Кингом» американский писатель согласился.
В марте 2022 года Кинг заявлял, что не планирует продлевать контракты с российскими издательствами.
Его канадский коллега писатель Линвуд Баркли в свою очередь заявил, что более не будет сотрудничать с издательствами из России. При этом он уточнил, что это не «великая жертва».