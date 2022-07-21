Павелецкий остался лидером среди столичных вокзалов по объему трафика бесплатного Wi-Fi

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Россия, Москва, Павелецкий вокзал Карта всех событий

С начала года пассажиры Павелецкого вокзала скачали более 20,5 терабайта информации с помощью бесплатного Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» в четверг, 21 июля.

— Среди вокзалов столицы, предоставляющих услугу бесплатного Wi-Fi, больше всего информации по-прежнему скачивают на Павелецком вокзале. С января по июнь 2022 года 27 тысяч посетителей и пассажиров этого вокзального комплекса загрузили более 21,5 тысячи гигабайт информации, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на второй строчке расположился Ленинградский вокзал. Через бесплатную сеть Wi-Fi пассажиры скачали 20 терабайт информации. Замыкает тройку лидеров Ярославский вокзал — 12,5 тысячи гигабайт. Всего же с января по июнь этого года пассажиры вокзальных комплексов загрузили более 83,5 тысячи гигабайт информации, передает агентство городских новостей «Москва».

Более двух тысяч точек доступа к Wi-Fi доступны для жителей столицы в учреждениях социальной защиты. Об этом рассказал замглавы московского департамента труда и социальной защиты населения Никита Соломин в пятницу, 4 февраля.