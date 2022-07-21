Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Павелецкий остался лидером среди столичных вокзалов по объему трафика бесплатного Wi-Fi

Александр Афонин
Город
Павелецкий остался лидером среди столичных вокзалов по объему трафика бесплатного Wi-Fi
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Павелецкий вокзал Карта всех событий

С начала года пассажиры Павелецкого вокзала скачали более 20,5 терабайта информации с помощью бесплатного Wi-Fi. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» в четверг, 21 июля.

— Среди вокзалов столицы, предоставляющих услугу бесплатного Wi-Fi, больше всего информации по-прежнему скачивают на Павелецком вокзале. С января по июнь 2022 года 27 тысяч посетителей и пассажиров этого вокзального комплекса загрузили более 21,5 тысячи гигабайт информации, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на второй строчке расположился Ленинградский вокзал. Через бесплатную сеть Wi-Fi пассажиры скачали 20 терабайт информации. Замыкает тройку лидеров Ярославский вокзал — 12,5 тысячи гигабайт. Всего же с января по июнь этого года пассажиры вокзальных комплексов загрузили более 83,5 тысячи гигабайт информации, передает агентство городских новостей «Москва».

Более двух тысяч точек доступа к Wi-Fi доступны для жителей столицы в учреждениях социальной защиты. Об этом рассказал замглавы московского департамента труда и социальной защиты населения Никита Соломин в пятницу, 4 февраля.

Вокзалы Wi-Fi Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Все мнения
О проекте