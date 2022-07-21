Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появилась карта лучших мест для рыбной ловли в Москве и Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Появилась карта лучших мест для рыбной ловли в Москве и Подмосковье
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В Москве и Подмосковье любители рыбалки могут воспользоваться 45 местами для бесплатной рыбной ловли. Еще на 21 территории предусмотрена возможность платной рыбалки. Места, где можно получить лучший улов, обозначены на специальной карте рыбака. Карту можно найти в свежем номере «АиФ». Помимо адресов, указано, какую рыбу можно поймать в конкретном водоеме.

Эксперты также дали советы начинающим рыбакам. Новичкам желательно выбрать поводки диаметром не больше 0,1 миллиметра — вероятность поклевок кратно увеличивается. А взять потолще стоит, если обрывы случаются чаще, чем рыба заходит в подсадок.

Что касается наживки, то червей можно накопать в корнях деревьев и кустов, растущих рядом с водоемом. В лопухах можно найти личинки насекомых. Также для наживки подойдут личинки стрекозы, их нужно искать на поверхности воды, в тине, передает aif.ru.

На территории Подмосковья в рамках волонтерского экологического проекта «Мусорная рыбалка» планируется возобновить фильтрацию рек и других водоемов, а также прибрежных зон от мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Московской области в пятницу, 22 апреля.

Подмосковье рыбалка водоем
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Все мнения
О проекте