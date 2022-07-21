Появилась карта лучших мест для рыбной ловли в Москве и Подмосковье

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В Москве и Подмосковье любители рыбалки могут воспользоваться 45 местами для бесплатной рыбной ловли. Еще на 21 территории предусмотрена возможность платной рыбалки. Места, где можно получить лучший улов, обозначены на специальной карте рыбака. Карту можно найти в свежем номере «АиФ». Помимо адресов, указано, какую рыбу можно поймать в конкретном водоеме.

Эксперты также дали советы начинающим рыбакам. Новичкам желательно выбрать поводки диаметром не больше 0,1 миллиметра — вероятность поклевок кратно увеличивается. А взять потолще стоит, если обрывы случаются чаще, чем рыба заходит в подсадок.

Что касается наживки, то червей можно накопать в корнях деревьев и кустов, растущих рядом с водоемом. В лопухах можно найти личинки насекомых. Также для наживки подойдут личинки стрекозы, их нужно искать на поверхности воды, в тине, передает aif.ru.

На территории Подмосковья в рамках волонтерского экологического проекта «Мусорная рыбалка» планируется возобновить фильтрацию рек и других водоемов, а также прибрежных зон от мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Московской области в пятницу, 22 апреля.