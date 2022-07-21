Малолетняя девочка попала в реанимацию после нападения обезьяны в Подмосковье
В Подмосковье маленькая девочка попала в реанимацию, после того как на нее напала обезьяна, сбежавшая из частного зоопарка. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел днем во дворе дома в деревне Терпигорьево, где гуляла компания ребятишек. Агрессивное животное напало на одну из девочек и буквально вцепилось в малышку. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.
После нападения медики диагностировали у девочки глубокие порезы на теле и переломы пальцев. Ее госпитализировали в реанимационное отделение.
По данным канала, обезьяна содержалась в частном зоопарке по соседству. Животному удалось сбежать после переселения в новый вольер, из которого оно смогло выбраться.
Вскоре после нападения обезьяну поймали сотрудники зоопарка. Дальнейшая судьба животного пока неизвестна, говорится в сообщении Telegram-канала Baza.
Это уже не первый случай с экзотическими животными в Подмосковье. Буквально днем ранее сообщалось о страусе, который два раза за день сбежал от своего хозяина.