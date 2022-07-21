Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Малолетняя девочка попала в реанимацию после нападения обезьяны в Подмосковье

Анастасия Колоскова
Происшествия
Малолетняя девочка попала в реанимацию после нападения обезьяны в Подмосковье
Фото: Telegram / Baza

В Подмосковье маленькая девочка попала в реанимацию, после того как на нее напала обезьяна, сбежавшая из частного зоопарка. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел днем во дворе дома в деревне Терпигорьево, где гуляла компания ребятишек. Агрессивное животное напало на одну из девочек и буквально вцепилось в малышку. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.

После нападения медики диагностировали у девочки глубокие порезы на теле и переломы пальцев. Ее госпитализировали в реанимационное отделение.

По данным канала, обезьяна содержалась в частном зоопарке по соседству. Животному удалось сбежать после переселения в новый вольер, из которого оно смогло выбраться.

Вскоре после нападения обезьяну поймали сотрудники зоопарка. Дальнейшая судьба животного пока неизвестна, говорится в сообщении Telegram-канала Baza.

Это уже не первый случай с экзотическими животными в Подмосковье. Буквально днем ранее сообщалось о страусе, который два раза за день сбежал от своего хозяина.

Зоопарки Подмосковье Животные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Все мнения
О проекте