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Страус в Подмосковье дважды за один день сбежал от хозяина

Лейла Алиева
Общество
Страус в Подмосковье дважды за один день сбежал от хозяина
Фото: Вечерняя Москва

В Подмосковье второй раз за день от своего хозяина сбежал страус. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области во вторник, 19 июля.

Отмечается, что причиной побега могли стать ягоды черники, которые птица попробовала в лесу в первый раз. На кадрах видно, как страуса обнаружил лесничий.

Видео: Telegram / Московские новости

— Найденный ранее в Подмосковье страус опять сбежал. Его снова ищут. Есть предположение, что он попробовал чернику, ему понравилось и он снова решил вернуться в лес, — передает сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».

До этого на станции московского метро «Бульвар Рокоссовского» обнаружили забытую клетку с лисой. Сотрудники станции передали лису в приют благотворительного фонда защиты животных «БИМ».

Также в парке «Царицыно» была замечена водяная полевка, занесенная в Красную книгу Москвы. Уточняется, что грызун занесен в книгу как уязвимый вид на территории столиц. Помимо парка «Царицыно», их можно увидеть в природно-историческом парке «Битцевский лес», Терлецком лесопарке и на других природных территориях.

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