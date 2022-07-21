Прокуратура Московской области проведет проверку из-за нападения обезьяны на ребенка

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Россия, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Терпигорьево Карта всех событий

Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку после нападения обезьяны на маленького ребенка. Об этом в четверг, 21 июля, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По предварительным данным, в деревне Терпигорьево в Мытищах на малолетнего ребенка напала обезьяна.

Девочку доставили в больницу. Правоохранители установят обстоятельства и причины произошедшего. Также они дадут оценку исполнению требований закона об ответственном обращении с животными. Помимо этого, будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних детях.

Также сообщают, что после проверки будут приняты меры прокурорского реагирования при должных основаниях.

Известно, что обезьяна сбежала из частного зоопарка.

Инцидент произошел днем во дворе дома, где гуляла компания детей. Агрессивное животное выбрало своей жертвой одну из девочек и буквально вцепилось в малышку. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.