Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Срок маленький»: беременную внучку Гурченко бросил возлюбленный

Антон Махов
Общество
«Срок маленький»: беременную внучку Гурченко бросил возлюбленный
Фото: РИА Новости

Единственная внучка Людмилы Гурченко Елена Королева оказалась брошенной своим возлюбленным, подполковником в отставке Александром. Проблема в том, что младшая Гурченко беременна.

— Ухаживал он красиво. Но когда я спрашивала у человека, а что будет дальше с нашими отношениями, он уходил от ответа, — поделилась Королева.

Елена сделала тест на беременность, который оказался положительным. После этого Александр просто заблокировал номер Королевой и отказался обсуждать ситуацию.

Пока внучка Гурченко не знает, как поступит, если беременность официально подтвердится. Она отметила, что срок еще очень маленький. Также Королева подчеркнула, что у нее нет депрессии и она будет жить дальше, цитирует женщину «Телепрограмма».

В мае 2022 года стало известно, что личные вещи ушедшей из жизни более 11 лет назад актрисы Людмилы Гурченко продадут на аукционе.

Среди предметов присутствуют украшения и одежда, принадлежавшие звезде советского кино. Аукцион состоялся в онлайн-режиме, его участники могли сделать ставки до 18 мая.

Примечательно, что стоимость некоторых лотов уже тогда успела вырасти. Например, серьги артистки, изначально выставлявшиеся за 35 тысяч рублей, выросли в цене до 42 тысяч рублей.

Беременность расставание Людмила Гурченко
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Все мнения
О проекте