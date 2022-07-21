«Срок маленький»: беременную внучку Гурченко бросил возлюбленный

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Единственная внучка Людмилы Гурченко Елена Королева оказалась брошенной своим возлюбленным, подполковником в отставке Александром. Проблема в том, что младшая Гурченко беременна.

— Ухаживал он красиво. Но когда я спрашивала у человека, а что будет дальше с нашими отношениями, он уходил от ответа, — поделилась Королева.

Елена сделала тест на беременность, который оказался положительным. После этого Александр просто заблокировал номер Королевой и отказался обсуждать ситуацию.

Пока внучка Гурченко не знает, как поступит, если беременность официально подтвердится. Она отметила, что срок еще очень маленький. Также Королева подчеркнула, что у нее нет депрессии и она будет жить дальше, цитирует женщину «Телепрограмма».

В мае 2022 года стало известно, что личные вещи ушедшей из жизни более 11 лет назад актрисы Людмилы Гурченко продадут на аукционе.

Среди предметов присутствуют украшения и одежда, принадлежавшие звезде советского кино. Аукцион состоялся в онлайн-режиме, его участники могли сделать ставки до 18 мая.

Примечательно, что стоимость некоторых лотов уже тогда успела вырасти. Например, серьги артистки, изначально выставлявшиеся за 35 тысяч рублей, выросли в цене до 42 тысяч рублей.