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Москвичам напомнили о бонусах программы лояльности «Город»

Александр Афонин
Город
Москвичам напомнили о бонусах программы лояльности «Город»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Владельцы карты «Тройка» могут воспользоваться программой лояльности «Город», которая позволит копить бонусы за поездки на общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 21 июля.

— Владельцы «Тройки» могут копить бонусы за прошлые поездки с программой лояльности Город. Их начисляют за каждое пополнение карты. Главное условие — привязать свою «Тройку» в приложении программы, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после привязки карты новые пользователи смогут получать кешбэк в размере трех процентов. Уточняется, что бонус будет работать при пополнении «Тройки» на сумму от 250 рублей. Накопленный кешбэк можно потратить на проезд по городу, мобильную связь, каршеринг и многое другое, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Накануне стало известно, что приложение «Московский транспорт» получило очередное обновление, благодаря которому пользователи могут совершить прогулку на речном транспорте. Так, москвичи смогут купить билеты у официального ресурса, узнать расписание речного транспорта и найти необходимый причал на карте.

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