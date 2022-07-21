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Более тысячи жителей Южного Бутова до конца года начнут переезжать в новостройки по реновации

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более тысячи жителей Южного Бутова до конца года начнут переезжать в новостройки по реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Краснолиманская улица, 21 Карта всех событий

Более одной тысячи жителей из четырех пятиэтажек получат новые квартиры в домах, построенных по программе реновации в Южном Бутове, до конца 2022 года. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Для них введены в эксплуатацию и готовятся к передаче под заселение две новостройки на Краснолиманской улице (дома 21 и 29), — заявил он.

По словам руководителя департамента, одну из новостроек возвели на месте ранее снесенных трех старых домов. Теперь на их месте находится современный и комфортный дом с контрастным фасадом из белого и темно-серого камня. Территория вокруг новостройки была благоустроена.

Вторая новостройка выполнена в лаконичном стиле, а на ее первом этаже предусмотрено открытие магазинов, аптек, пекарен и кафе. Всего в Южном Бутове подлежит расселению 26 домов, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

С начала этого года жители столицы начали переезжать в квартиры в 36 новостройках по программе реновации. По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, в настоящее время свыше 2,2 тысячи человек заселяются в семь домов на юго-востоке Москвы, а на юге и северо-востоке — более 4,6 тысячи.

На первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации на северо-западе столицы, открылись пункты выдачи заказов, магазин и школа танцев.

Район Южное Бутово Сергей Левкин Реновация
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