«Как время бежит»: Филипп Киркоров прослезился у могилы матери в Болгарии

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певец Филипп Киркоров прослезился у могилы матери в Болгарии. Артист посетил Софию, чтобы выразить любовь к близкому человеку.

— Сегодня у нас здесь, в Софии, благодать, а завтра уже концерт в Сочи, в любимом городе, где встретились мама с папой почти 60 лет назад… Кажется, это было как раз в этих июльских числах 1964 года. Как время бежит! Покойся с миром, мамуля, — рассказал певец в личном блоге.

Мать знаменитого артиста Виктория Лихачева ушла из жизни в 1994 году. Несмотря на почти 30 лет со дня трагедии, боль в душе Киркорова не утихла. Каждый год он старается посещать могилу, чтобы почтить память матери.

В личном блоге знаменитый артист опубликовал ролик у могилы близкого человека. Музыкант выглядел взволнованным, его голос дрожал, а глаза наполнялись слезами, сообщает StarHit.

Виктория Марковна скончалась в день рождения сына — 30 апреля от онкологического заболевания.

Недавно стало известно, что номер телефона Киркорова якобы появился в чате организации «Правый сектор»*.

Отмечается, что это может грозить безопасности музыканта.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация.