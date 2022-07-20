Киркоров оказался в списках «Правого сектора»

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Номер телефона известного российского певца Филиппа Киркорова якобы появился в чате организации «Правый сектор»*. Об этом сообщает издание «Блокнот Краснодара» со ссылкой на хакеров группы RaHDIt.

Отмечается, что это может грозить безопасности музыканта.

По данным издания, зрители требуют отменить запланированные в Краснодарском крае концерты певца. Так, Киркоров должен выступить 22 июля в Сочи, 24 июля — в Геленджике, а 25 июля — в Анапе, пишет Teleprogramma.pro.

В июне общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало отменить концерты Киркорова в Краснодарском крае и развернуть его кортеж в Донбасс. Председатель движения Ильдар Резяпов назвал поведение певца оскорбительным.

До этого концерты Киркорова были отменены на Северном Кавказе. Музыкант признался, что его расстроил этот факт, так как он готовился к выступлениям и хотел увидеться с кавказскими зрителями. Артист уверен, что в этом решении организаторов есть отголоски скандала, возникшего из-за его выступления на кресте во время одного из концертов.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация.