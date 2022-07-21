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Спасатели помогли трем пострадавшим в ДТП на Киевском шоссе

Александр Афонин
Происшествия
Спасатели помогли трем пострадавшим в ДТП на Киевском шоссе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Филимонковское, Киевское шоссе, 31-й километр Карта всех событий

Сотрудники спасательных служб оказали помощь трем пострадавшим при ДТП на Киевском шоссе. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

— 21 июля в 19:35 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о ДТП, произошедшем на 31-м километре Киевского шоссе. Столкнулись три единицы транспорта. В результате пострадали три человека, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на место происшествия были отправлены сотрудники Пожарно-спасательного центра. Всего в работе оказались задействованы три расчета. По прибытии они оказали первую помощь человеку, который находился в тяжелом состоянии. В Telegram-канале ведомства отметили, что все трое пострадавших были переданы в медицинские учреждения.

Установлением обстоятельств произошедшего будет занята прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов. В пресс-службе ведомства добавили, что сотрудники примут процессуальное решение по факту аварии.

ДТП случилось 21 июля. По данным источника «ВМ», в результате аварии были перекрыты три полосы. Также на шоссе образовалась большая пробка.

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