Три человека пострадали в ДТП на Киевском шоссе

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Россия, Москва, поселение Марушкинское, Киевское шоссе, 32-й километр Карта всех событий

ДТП с участием трех автомобилей произошло на 32-м километре Киевского шоссе. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 21 июля, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», сейчас на месте происшествия перекрыты три полосы. В аварии пострадали три человека, один из которых находится в тяжелом состоянии. В настоящее время его пытаются реанимировать.

Также на шоссе из-за аварии образовалась большая пробка.

До этого стало известно, что в период с января по июль этого года в столице зарегистрировали 3738 ДТП. Жертвами дорожных происшествий стали 147 человек, пострадавшими — 4267 человек.

Утром 20 июля на съезде с Варшавского шоссе на внешнюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) произошло ДТП с участием бетономешалки. Грузовой автомобиль опрокинулся во время съезда с Варшавского шоссе.