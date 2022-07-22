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Врач-терапевт Романенко раскрыла секрет, как победить сонливость на работе

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач-терапевт Романенко раскрыла секрет, как победить сонливость на работе
Фото: Pexels

Состояние сонливости на работе и учебе легко можно победить. О способах «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, чувство усталости и сонливости часто настигает человека в середине рабочего дня. По мнению терапевта, это происходит потому, что подвижность человека сведена до минимума, организм не получает достаточное количество кислорода и монотонная работа оказывает пагубное влияние на концентрацию внимания.

— Образ жизни и распорядок дня напрямую связаны с возникновением или отсутствием сонливости, — подчеркнула специалист.

Чтобы избежать сонливости на работе, терапевт рекомендует воспользоваться простыми рекомендациями:

— Необходимо делать паузы между рабочей деятельностью и заниматься недолгими физкультминутками. Также стоит проветривать рабочее помещение.

Врач также рассказала «ВМ», почему возникает повышенная сонливость и о каких заболеваниях это может сигнализировать. Способов борьбы с сонливостью существует множество, но, прежде чем бороться с ней, необходимо определить причину ее возникновения, предупредила специалист.

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