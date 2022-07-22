Табачный концерн Philip Morris планирует уйти из РФ до конца года

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Табачная компания из Соединенных Штатов Philip Morris International планирует уйти с российского рынка к концу этого года. Об этом рассказал исполнительный директор концерна Яцек Ольчак.

— Мы усердно работаем над тем, чтобы завершить наше присутствие в России. Не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Полагаю, что мы согласуем уход к концу года, — сообщил он в интервью в четверг, 21 июля, агентству Bloomberg.

Он отметил, что уход из России будет сложным, потому что для компании российский рынок является седьмым по величине в мире, доля Philip Morris составляет 27 процентов от всей табачной продукции в стране. После ухода из РФ компания собирается переориентироваться на европейский и азиатский рынки.

В июне россиян предупредили о возможном дефиците отдельных марок сигарет. Из-за нарушения логистических цепочек в РФ возможен дефицит сигарет отдельных марок. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель информагентства «Русский табак» Максим Королев.