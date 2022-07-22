Владимир Ефимов: В Москве построят завод по производству архитектурного бетона

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Россия, Москва, Походный проезд Карта всех событий

Город заключил с компанией «Крост» договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра добавил, что компании предстоит возвести завод по производству архитектурного бетона. Он расположится в Походном проезде Северо-Западного административного округа города.

— Компания вложит в проект почти 250 миллионов рублей. Благодаря его реализации в столице появится еще 110 новых рабочих мест. Планируется, что завод начнет работать уже в 2023 году, — сказал Ефимов.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что площадь участка составит почти 0,85 гектара. Согласно договору, компания построит несколько зданий общей площадью три тысячи квадратных метров.

Отмечается, что предоставление земли по льготной ставке является одной из антикризисных мер поддержки бизнеса. Так, компания планирует заняться импортозамещением на российском строительном рынке. Она займется обеспечением бесперебойного выпуска новой продукции, увеличением скорости создания объектов и так далее.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что производство будет ежегодно выпускать до 180 тысяч кубических метров товарного бетона. Кроме того, она займется созданием архитектурного бетона.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что на востоке столицы инвестор построит завод ударных музыкальных инструментов. В новое производство он планирует вложить 100 миллионов рублей.