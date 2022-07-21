Ефимов: Завод по производству музыкальных инструментов построят на востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Буракова, 8 Карта всех событий

Столица заключила с инвестором договор аренды земельного участка по ставке один рубль в год в рамках антикризисной меры поддержки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в четверг, 21 июля.

— В рамках договора о передаче в аренду земельного участка по ставке один рубль в год на востоке столицы инвестор построит завод ударных музыкальных инструментов. В новое производство он планирует вложить 100 миллионов рублей, — отметил он.

После открытия завода столичные консерватории и музыкальные школы будут обеспечены необходимыми инструментами, а для жителей города появится 50 рабочих мест. По словам руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, здание будет расположено в районе Соколиная Гора на улице Буракова, владение 8.

Специалисты построят несколько двухэтажных зданий, где будут производственные и административные помещения. В свою очередь руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что ежегодно предприятие будет выпускать более трех тысяч единиц продукции, в том числе и основные классические ударные инструменты.

19 июля Ефимов сообщил, что в столице заключили еще три договора о предоставлении в аренду земли для строительства производственных объектов за рубль в год.