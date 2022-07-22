Почти 220 тысяч человек проверили здоровье в павильонах «Здоровая Москва»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице за два месяца порядка 220 тысяч прошли чекап в павильонах «Здоровая Москва», из которых 83 тысячи пациентов прошли углубленное обследование после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 22 июля, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Чуть больше двух месяцев назад мы открыли в парках столицы 46 павильонов «Здоровая Москва». Это удобный формат чекапа для жителей мегаполиса: всего за час в комфортной обстановке можно проверить состояние своего организма и узнать, что все в порядке, либо выявить заболевание на ранней стадии и предотвратить его, — отметила заммэра.

По ее словам, около 180 тысяч пациентов после прохождения чека были отправлены на дополнительные исследования. Из них свыше 38 тысяч продолжат проверку здоровья в поликлиниках, а 1,6 тысячи — в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии. Анастасия Ракова уточнила, что речь идет о горожанах, у которых наблюдаются подозрения на заболевания сердца и сосудов, щитовидной железы, легких, и другие, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, были выявлены три случая онкологии на ранней стадии, что позволило вовремя начать лечение, констатировала заммэра.

В начале июля сообщалось, что все 46 павильонов «Здоровая Москва» оснастили кондиционерами и кулерами с питьевой водой.