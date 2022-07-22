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Депутат Верховной рады предложил «воровать» российский газ из транзитных трубопроводов

Антон Махов
В мире
Депутат Верховной рады предложил «воровать» российский газ из транзитных трубопроводов
Фото: depositphotos

Украина должна начать «воровать» российский газ из транзитных трубопроводов, части которых находятся на ее территории. Такое заявление в пятницу, 22 июля, сделал депутат и бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.

— Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация — ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами, — рассказал он.

Таким образом Разумков фактически признал, что Украина должна решать свои энергетические проблемы в ущерб правам России. Он отметил, что Киев при этом будет соблюдать свои транзитные обязательства. Украинские власти вместе с «Нафтогазом» должны создать для этого стратегический план развития, приводит слова Разумкова РИА Новости.

Нарушившая контракт с Газпромом Молдавия пока не может найти выгодных для себя альтернатив на случай приостановки поставок газа. Ее попытки создать резервы или найти альтернативные поставки по приемлемым ценам пока не дали результатов.

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