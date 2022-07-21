Президент Молдавии признала, что страна не может найти альтернативу Газпрому

Фото: Unsplash

Нарушившая контракт с Газпромом Молдавия пока не может найти выгодных для себя альтернатив на случай приостановки поставок газа. Об этом в четверг, 21 июля, сообщила президент республики Майя Санду.

— Попытки создать резервы или найти альтернативные поставки по приемлемым ценам, в этом проблема, пока не дали результатов. Обсуждаются многие источники, но эти цены недостижимы для граждан Молдавии, — заявила она.

По словам Санду, республика сейчас ведет активные переговоры по этому вопросу с Азербайджаном и Румынией, передает ТАСС.

В июне саммит ЕС одобрил статус кандидатов на вступление в альянс для Украины и Молдавии. Также в ЕС готовы предоставить статус кандидата и Грузии, однако для этого стране необходимо принять решения касательно остающихся приоритетов.

Также сообщалось, что объем прокачки газа по «Северному потоку» в Германию возобновился. ФРГ получает примерно 40 процентов от общей мощности. Отмечается, что если поставки российского газа останутся на данном низком уровне, то вряд ли получится добиться уровня заполненности газохранилищ на 90 процентов к ноябрю.