ИТ-хакатон DriveHack для школьников и студентов колледжей состоится в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В столице 24 августа стартует хакатон DriveHack для студентов колледжей и старшеклассников, организаторами которого выступят центр занятости «Моя карьера» и транспортный комплекс Москвы совместно с партнерами. Об это в пятницу, 22 июля сообщила первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

— Одна из ключевых категорий наших соискателей — молодежь. В центре «Моя карьера» мы разработали целый комплекс мероприятий, который помогает молодым людям сформировать осознанный подход к выбору профессии и понимание, где можно применить свои лучшие умения и знания. Участие в хакатоне позволит юным москвичам проявить себя в ИТ-сфере и получить уверенный старт в будущую карьеру, — отметила Александрова.

Лучшие кейсы смогут получить поддержку столичного департамента транспорта, а также ценные призы.

Пройти регистрацию на хакатон можно онлайн. Для этого нужно заполнить анкету, в которой рассказать о своих интересах и опыте в ИТ, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Студенты Московского авиационного института провели летные испытания беспилотника для экологического мониторинга окружающей среды. Он почти в три раза дешевле западных аналогов.