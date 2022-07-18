Дрон определит загрязнение воздуха

Студенты МАИ Андрей Чернышук (слева) и Антон Громаков показывают работу своего изобретения / Фото: Никита Спицин / ОПСО МАИС

Студенты Московского авиационного института провели летные испытания беспилотника для экологического мониторинга окружающей среды. Он почти в три раза дешевле западных аналогов.

Создали беспилотник студенты Антон Громаков, Александр Шпилевой и Андрей Чернышук. Проект они подготовили для всероссийской экологической конференции. Студенты решили разработать прототип беспилотного летательного аппарата, который бы брал пробы воздуха на предприятиях, где повышено содержание вредных веществ в атмосфере. Около четырех месяцев потребовалось ребятам, чтобы создать опытный образец.

На данный момент дрон управляется оператором. Но в будущем маивцы планируют полностью автоматизировать этот процесс. Сначала таким образом, чтобы абсолютно любой заводской рабочий смог воспользоваться беспилотником и произвести замеры, а по итогу полностью исключить человеческий труд в этой цепочке.

Для этого студенты сделают базовую станцию для дрона, на которую аппарат будет самостоятельно возвращаться для зарядки и через определенное время повторять процедуру.

— Принцип работы нашего изобретения прост — на дрон установлены датчики загрязнения и карта памяти, на которую записывается вся информация с измерительных приборов. Летательный аппарат заканчивает облет территории, и данные переносятся на компьютер и анализируются специалистом, — рассказал Антон Громаков.

По словам студента, в первую очередь проект разрабатывался для того, чтобы облегчить жизнь контролирующим органам.

— Допустим, группа экспертов Министерства природы должна в быстром темпе проверить предприятие. Если раньше замеры производили люди со счетчиками, которые обходили или объезжали завод на специальной технике, то сейчас за них всю работу выполняет беспилотник. А в сэкономленное время специалисты могут заняться проверкой документации, — добавил Антон.

Но инновационной является не сама конструкция, а способ применения. В промышленном масштабе автоматизированная техника для экологического мониторинга в нашей стране еще не используется. А еще она намного дешевле иностранных аналогов, что тоже становится плюсом.

— А еще наш дрон можно использовать в качестве дополнительной меры безопасности, установив на него камеры. Это позволит лучше контролировать происходящее на охраняемой территории, — заключил Громаков.

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