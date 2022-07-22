Началась реставрация монумента «Покорителям космоса» возле станции «ВДНХ»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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Начались масштабные работы по сохранению монумента «Покорителям космоса» возле станции метро «ВДНХ». Он является объектом культурного наследия федерального значения и расположен на аллее Героев Космоса. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

— Началась реставрация одного из главных символов Северо-Восточного округа — знаменитого монумента «Покорителям космоса». Благодаря тому, что его высота превышает 100 метров, взмывающую ввысь ракету видно издалека. Специалистам предстоит полностью привести памятник в порядок, большая часть работ будет проходить на высоте с привлечением промышленных альпинистов, — рассказал Емельянов.

Работы ведут по заказу Москвы, их должны завершить до конца 2023 года. В данный момент вокруг монумента создают временный строительный городок и проводят нужные коммуникации. Вокруг монумента возводят строительные леса.

Сперва очистят поверхность стелы — она изрядно загрязнилась. После этого реставрируют гранитные плиты облицовки и титановые пластины. Далее рабочие восстановят гидроизоляцию, уберут сколы и заделают трещины и швы.

Отдельное внимание уделят гранитному стилобату, который является крышей Музея космонавтики. Для того чтобы привести в порядок стыки между плитами, каждую из них вынут, уберут мусор, заделают края и поставят на место, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Также на ВДНХ 23 и 24 июня пройдут паблик-токи, мастер-классы и экскурсии, посвященные писательству и лингвистике.