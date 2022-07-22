Андрей Бочкарев: Эстакада-съезд на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля готова на треть

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Левоповоротная эстакада-съезд с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД построена на треть. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строители установили девять опор из 12. В настоящее время ведутся работы по устройству оставшихся трех опор и свайному основанию подпорной стены, — отметил он.

Эстакада будет находиться на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотней. Здесь запланированы строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 15,8 километра. На участке расположатся пять эстакад, три путепровода, один подземный и два надземных пешеходных перехода, уточнил Бочкарев.

В свою очередь руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что территорию благоустроят. Здесь положат 13 гектаров газона, высадят более 10 тысяч кустарников и 700 деревьев. По словам Загрутдинова, реконструкция развязки позволит улучшить ситуацию на одном из самых загруженных участков МКАД и обеспечит выезд автомобилистов с Южной рокады, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Андрей Бочкарев также сообщил, что готовность путепровода через железнодорожные пути МЦД-1 и Северного дублера Кутузовского проспекта в районе улицы Барклая составляет 70 процентов.