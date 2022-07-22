Движение транспорта в центре и на западе Москвы перекроют с 23 июля из-за велогонки

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кремлёвская набережная Карта всех событий

Движение транспорта не некоторых улицах в центре и на западе Москвы перекроют с 23 июля в связи с проведением велогонки La Strada. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 22 июля.

— С 01:30 до 21:00 нельзя будет проехать по участку Крылатской улицы от дома 5 до пересечения с улицей Нижние Мневники. С 07:00 до 10:30 будет закрыт участок Пресненской набережной от дома 10 до Краснопресненской набережной. <...> Также нельзя будет припарковать автомобиль на всех перекрываемых улицах с 00:01 и до окончания мероприятия, — отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

До этого сообщалось, что с 22 июля будет ограничено движение на ряде участков Авиамоторной улицы. Уточняется, что ограничения будут действовать до 15 сентября круглосуточно в связи с проведением строительных работ.

А с 23 июля движение автомобилей ограничат на нескольких улицах в центре и на западе Москвы из-за проведения велогонки La Strada. Это коснется улиц Нижние Мневники и Крылатской, а также Пресненской и Краснопресненской набережных.