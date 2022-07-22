Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Мишель Обаму назвали в числе кандидатов на пост президента США

Анастасия Колоскова
В мире
Мишель Обаму назвали в числе кандидатов на пост президента США
Фото: EPA/STR/ТАСС

Мишель Обама может стать кандидатом на пост президента Соединенных штатов. Такое предположение сделал ведущий Fox News Джесси Уоттерс на фоне резкого падения рейтингов нынешнего главы государства Джо Байдена.

Журналист отметил, что актуальность приобретает вопрос о представителе Демократической партии на президентских выборах 2024 года.

По словам ведущего, бывшая первая леди страны вновь вернулась на телеэкраны с рекламой своей книги. Кроме того Обама высказывала критику по поводу нынешних положение дел в государстве.

Уоттерс убежден, что супруга Барака Обамы намерена таким образом предложить свою кандидатуру на выборах президента, так как иных целей для написания книги у нее нет, ибо в деньгах она не нуждается.

Согласно опросам прошлого года Hill-HarrisX, в случае, если Байден не будет баллотироваться на второй срок, его место, вероятнее всего, займет женщина: бывшая первая леди Мишель Обама или вице-президент Камала Харрис.

Отмечается, что Харрис поддерживают 13 процентов респондентов, тогда как Обаму лишь 10 процентов, пишут «Известия».

Накануне стало известно, что у американского президента Джо Байдена выявили COVID-19. Отмечается, что тест с положительным результатом Байден сдал утром 21 июля. «Вечерняя Москва» решила узнать, как может повлиять «корона» на состояние Байдена, учитывая наличие у него хронических болезней.

США Мишель Обама Президенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Елена Николаева
Елена Николаева

Программа стала примером для всей страны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как провести каникулы с пользой

Все мнения
О проекте