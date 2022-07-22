Мишель Обаму назвали в числе кандидатов на пост президента США

Фото: EPA/STR/ТАСС

Мишель Обама может стать кандидатом на пост президента Соединенных штатов. Такое предположение сделал ведущий Fox News Джесси Уоттерс на фоне резкого падения рейтингов нынешнего главы государства Джо Байдена.

Журналист отметил, что актуальность приобретает вопрос о представителе Демократической партии на президентских выборах 2024 года.

По словам ведущего, бывшая первая леди страны вновь вернулась на телеэкраны с рекламой своей книги. Кроме того Обама высказывала критику по поводу нынешних положение дел в государстве.

Уоттерс убежден, что супруга Барака Обамы намерена таким образом предложить свою кандидатуру на выборах президента, так как иных целей для написания книги у нее нет, ибо в деньгах она не нуждается.

Согласно опросам прошлого года Hill-HarrisX, в случае, если Байден не будет баллотироваться на второй срок, его место, вероятнее всего, займет женщина: бывшая первая леди Мишель Обама или вице-президент Камала Харрис.

Отмечается, что Харрис поддерживают 13 процентов респондентов, тогда как Обаму лишь 10 процентов, пишут «Известия».

Накануне стало известно, что у американского президента Джо Байдена выявили COVID-19. Отмечается, что тест с положительным результатом Байден сдал утром 21 июля. «Вечерняя Москва» решила узнать, как может повлиять «корона» на состояние Байдена, учитывая наличие у него хронических болезней.