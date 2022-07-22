Лавров заявил, что Россия и Африка работают над снижением роли доллара в торговле

Фото: МИД РФ

Россия и страны африканского региона проводят последовательную работу по уменьшению доли доллара во взаимной торговле. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу, 22 июля.

— Текущая геополитическая ситуация требует определенной корректировки механизмов нашего взаимодействия: в первую очередь речь идет об обеспечении бесперебойной логистики и налаживании защищенных от вмешательства извне систем финансовых расчетов. Россия во взаимодействии с партнерами предпринимает шаги по расширению использования национальных валют и платежных систем. Работаем над последовательным снижением доли доллара и евро во взаимной торговле, — заявил министр.

Он также добавил, что Россия выступает за создание финансовой системы, защищенной от воздействия со стороны «недружественных» государств, отмечается на сайте МИД РФ.

До этого Лавров заявил, что страны Запада с помощью механизма эмиссии «оттянули» на себя товарные и продовольственные потоки, тем самым ухудшив положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах.