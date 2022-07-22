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«С больной головы на здоровую»: Лавров обвинил Запад в продовольственном кризисе

Георгий Соланович
В мире
«С больной головы на здоровую»: Лавров обвинил Запад в продовольственном кризисе
Фото: МИД РФ

Страны Запада с помощью механизма эмиссии «оттянули» на себя товарные и продовольственные потоки, тем самым ухудшив положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу, 22 июля.

По его словам, российские поставки социально значимой продукции, в том числе продуктов питания, для многих государств играют решающую роль. Постоянный импорт продовольствия сохраняет социальную стабильность и благоприятствует достижению ориентиров устойчивого развития ООН, и Москва это понимает.

В этом ключе Лавров назвал беспочвенными обвинения Запада и Украины в том, что именно Россия якобы «экспортирует голод». Согласно мнению министра, заявления Киева, Брюсселя и Вашингтона являются очередной попыткой переложить ответственность «с больной головы на здоровую».

— Общеизвестно, что еще в период «коронакризиса» коллективный Запад, используя механизм валютной эмиссии, «оттянул» на себя товарные и продовольственные потоки, ухудшив положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах. Именно тогда начала складываться тяжелая ситуация на продовольственном рынке, — приводит слова Лаврова сайт МИД РФ.

Политик заключил, что антироссийские санкции лишь «дополнительно обострили негативные тенденции».

До этого Лавров заявил, что потенциал антироссийских санкций исчерпан, поэтому Европейский союз вынужден вносить в них уточнения.

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