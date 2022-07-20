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Лавров: Потенциал антироссийских санкций ЕС исчерпан

Елена Самойлова
В мире
Лавров: Потенциал антироссийских санкций ЕС исчерпан
Фото: МИД РФ

Потенциал антироссийских санкций исчерпан, поэтому Европейских союз вынужден вносить в них уточнения. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 20 июля.

Политик прокомментировал проект очередного пакета санкций против России.

— Что он из себя представляет — санкции или даже изъятие санкций? И то, и другое, потому что европейские страны уже исчерпали все возможные сферы, где они были готовы наносить нам ущерб, и сейчас вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет, — цитирует главу МИД РИА Новости.

Лавров добавил, что правительства ЕС стали осознавать негативные последствия антироссийских санкций, и по этой причине в режим ограничений были внесены корректировки, позволяющие обслуживать экспорт российского продовольствия.

Ранее 20 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби объявил о том, что России грозит введение нового пакета санкций в случае присоединения украинских районов.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что США уже ввели и продолжают вводить ограничительные меры в отношении России, так что угроза новых санкций при вхождении освобожденных от киевского режима районов Украины в состав РФ «цели не достигла».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб самим западным странам, что влияет на резкое повышение цен на нефть и продовольственный кризис. Он подчеркнул, что Россия готова содействовать вывозу украинского зерна, но в таком случае все ограничения США на экспорт российского товара должны быть сняты. Эти действия американских властей позволят улучшить ситуацию на мировом рынке продовольственных товаров.

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