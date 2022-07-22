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Собянин представил главный фестиваль лета «Цветочный джем»

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Собянин представил главный фестиваль лета «Цветочный джем»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Москве стартовал главный фестиваль лета «Цветочный джем». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 22 июля.

— В Москву вновь пришел «Цветочный джем» — яркий и популярный летний фестиваль цветов и садового искусства, который ежегодно посещают миллионы москвичей и туристов. Для создания этой красоты в Москву специально привезли порядка 100 тысяч растений, — написал глава города в своем блоге.

По его словам, гости фестиваля смогут увидеть как лучшие цветочные композиции прошлых лет, так и новые оригинальные работы, например, висячие и водные сады. Всего на мероприятии представлено 27 садов и цветочных композиций.

Собянин напомнил, что площадки «Цветочного джема» располагаются на Манежной площади, на переходе от Манежной площади к площади Революции, на Новом Арбате, Кузнецком Мосту, на пересечении Столешникова переулка и Петровки и лестнице Российской государственной библиотеки. Фестиваль продлится до 11 сентября.

О том, чем удивят площадки «Цветочного джема» в этом году, можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

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