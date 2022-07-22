СМИ: У Mars возникли сложности с поставками жвачки Orbit в Россию

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Крупнейший поставщик жвачки на территории России американская компания Mars столкнулась со сложностями с поставками продукта под брендом Orbit. Об этом сообщили представители розничных магазинов в пятницу, 22 июля.

По некоторым данным, Mars столкнулся с нехваткой импортных ингредиентов из-за антироссийских санкций.

— Производитель ссылается на логистические проблемы — отсутствие возможности привезти основной ингредиент для изготовления жвачки, — заявили в рознице «Верный».

По данным источника «Коммерсанта» в крупном производителе продуктов, под санкции ЕС попала резиновая основа для жевательной резинки. В «Верном» заключили, что Mars должен проинформировать розничные сети о дальнейшем развитии ситуации через неделю.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции в отношении России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие иностранные компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.