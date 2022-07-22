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Сергунина: В 25 столичных парках для детей открыты спортивные секции, инженерные и творческие кружки

Александр Афонин
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Сергунина: В 25 столичных парках для детей открыты спортивные секции, инженерные и творческие кружки
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

До конца августа в 25 столичных парках юные москвичи смогут посетить воркшопы, уроки и тренировки. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Творческие, образовательные и спортивные программы для детей проходят в 25 московских парках. Ребятам предлагают поиграть в футбол, познакомиться с программированием и робототехникой, научиться рисовать и танцевать и даже освоить азы китайского языка. Кружки и секции работают до конца лета, — сказала она.

Дети от шести до 15 лет смогут опробовать себя в актерском мастерстве в Измайловском парке. Там же для них подготовили разнообразные опыты по химии и физике. Юных гостей Гончаровского парка научат танцевать брейк-данс и хип-хоп. Кроме того, посетителей парка Дружбы научат основам живописи и рисунка.

Сергунина: В 25 столичных парках для детей открыты спортивные секции, инженерные и творческие кружки Фото: Пресс-служба Мосгорпарка

В сквере по Олонецкому проезду начнет работу секция по футболу. Детей от трех до шести лет будут обучать тренеры международной футбольной школы «Юниор». Молодых спортсменов будут ждать и в парке «Северное Тушино».

Отмечается, что юные жители столицы смогут также заняться спортом в парках Воронцовский, «Кузьминки», имени Ю. М. Лужкова, Таганском и так далее. Подробное расписание занятий можно найти на сайте парка.

До этого Наталья Сергунина сообщила, что голосование, посвященное Дню города, стартовало в проекте «Активный гражданин». Она напомнила, что в прошлом году из-за пандемии праздник проводился локально — в библиотеках, культурных центрах, музеях и других учреждениях.

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