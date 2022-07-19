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Вице-мэр Сергунина: Москвичи помогут составить культурную программу в честь Дня города

Елена Самойлова
Город
Вице-мэр Сергунина: Москвичи помогут составить культурную программу в честь Дня города
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В проекте «Активный гражданин» началось голосование, посвященное Дню города. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В этом году празднование Дня города назначено на 10 и 11 сентября.

— Горожане определят, какие события нужно включить в программу ко Дню города. Каждый может выбрать два варианта. Среди них мероприятия для детей, концерты и театрализованные представления, проекты с участием благотворительных фондов, — уточнила Сергунина.

Она упомянула, что в прошлом году из-за пандемии праздник проводился локально — в библиотеках, культурных центрах, музеях и других учреждениях. Были организованы бесплатные экскурсии по зданию Северного речного вокзала, концерты в зеленом театре на ВДНХ, а также вечерние световые шоу и фейерверки.

В пятницу, 15 июля, заммэра рассказывала о появлении нового раздела «Детям» на официальном туристическом портале столицы Discover Moscow. В нем публикованы самые яркие мероприятия и идеи для отдыха всей семьей. Кроме того, там есть информация о разных живописных уголках с игровыми площадками, благоустроенных природных территориях и прудах для прогулок на лодках.

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