Москвичи выбрали имя для ягненка из Московского зоопарка

Фото: Telegram/Московский зоопарк

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В проекте «Активный гражданин» выбирали имя для ягненка из Московского зоопарка. Участники решили назвать малыша Кудряшом из-за его внешности. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления», ответственный за развитие проекта «Активный гражданин».

— Именно этот вариант набрал больше всего голосов — свыше 50 процентов. Всего в голосовании приняли участие более 165 тысяч человек, — отметил Пищелко.

Второе место заняло имя Тайфун — из-за непоседливости барашка. За этот вариант проголосовали 27 процентов участников.

Более 10 процентов отдали предпочтение кличке Гонщик, чтобы отразить связь с мамой, которую зовут Гонка.

В Московском зоопарке рассказали, что ягненок уже подрос — 23 июля ему исполнится два месяца. Пока он старается держаться поближе к маме, но осматривается, любит играть и бегать по вольеру, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Ягненок родился 23 мая, такие овцы относятся к породе уэссан. Малыш родился здоровым и бойким. Овечка Гонка начала рожать в уличном вольере, заметившие это смотрители перевели ее в домик, где закончились роды.