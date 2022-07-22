Больнице имени Пирогова в Москве исполнилось 220 лет

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Ленинский проспект, 8 Карта всех событий

Городская клиническая больница (ГКБ) № 1 имени Пирогова, также известная как Первая градская, отмечается свое 220-летие. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 22 июля.

— Опыт, традиции, индивидуальный подход к каждому пациенту и применение передовых технологий позволяют доверить высококвалифицированным специалистам клиники самое ценное — свою жизнь и здоровье, — заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что Первая градская больница на данный момент является одной из крупнейших клиник в Москве, базой для кафедр медицинских вузов и центром разработки инновационных методик диагностики и лечения. В структуру медучреждения входят региональный сосудистый центр, консультативно-диагностический центр, городской флебологический центр, городской ревматологический центр. Кроме того, больница оснащена современным медицинским оборудованием. По словам главврача ГКБ № 1 Алексея Света, пациенты в Градской больнице получают медицинскую помощь на самом высоком уровне.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что в честь 220-летия клиники в Екатерининском парке и на Чистопрудном бульваре открылись фотовыставки, а Главархив представил онлайн-выставку «220 лет спасая жизни» в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

До этого Ракова заявила, что московский центр инновационных технологий в здравоохранении успешно провел тестирование российских импортозамещающих имплантатов для хирургии и нейрохирургии на базе городских больниц.