Тестирование инновационных хирургических имплантатов прошло в столичных больницах

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении успешно провел тестирование российских импортозамещающих имплантатов для хирургии и нейрохирургии на базе городских больниц. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова во вторник, 19 июля.

— Мы успешно провели тестирование отечественных хирургических имплантатов из инновационного материала «реперен». Их тестировали врачи четырех московских больниц — ГКБ имени В.М. Буянова, ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, Первой градской и ГКБ № 7 имени С.С. Юдина, — сказала она.

Отмечается, что данные импланты производит компания из Нижнего Новгорода. В процессе создания продукта предприятие использует собственные инновационные материалы — «реперен» и «рекост». Они позволяют проводить реконструкцию мягких и твердых тканей с минимальным применением инвазивных процедур, передает официальный сайт мэра Москвы.

14 июля стало известно, что нейросети, которые применяются в столичной системе здравоохранения, обучили распознавать признаки плоскостопия на рентгенографии стопы. Отмечается, что перед началом работы искусственный интеллект прошел ряд тестирований.