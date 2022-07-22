Московский завод увеличит выпуск сыров благодаря нацпроекту «Производительность труда»

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Московский завод плавленых сыров «Карат» нарастит производство в рамках национального проекта «Производительность труда». Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

— В рамках национального проекта будет усовершенствован ключевой производственный поток предприятия — выпуск плавленого 90-граммового сыра «Дружба», на который сегодня приходится 27,2 процента в общем объеме выручки компании. За время работы экспертов регионального центра компетенций завод планирует оптимизировать производственные процессы благодаря повышению загрузки оборудования на 10 процентов, — отметил он.

Также Пуртов отметил, что объем выпуска сыров «Дружба» должен вырасти с 26,5 до 30 тонн готовой продукции за смену. Сейчас на создание одной партии уходит более 200 минут при загрузке оборудования на 65 процентов.

Помимо этого руководитель департамента подчеркнул, что в ходе реализации нацпроекта предприятие сможет внедрить систему оценки потерь, чтобы потом их устранить. В результате правильного перераспределения мощностей эффективность использования оборудования достигнет 75 процентов, приводят слова Пуртова на официальном сайте мэра Москвы.

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