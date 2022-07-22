Для москвичей разработают виртуальные туры по новым кварталам реновации

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Для горожан разработают трехмерные туры по районам Москвы, включенным в программу реновации. Это сделают специалисты ГБУ «Мосстройинформ». Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Сейчас готово уже шесть виртуальных туров по кварталам 124, 125 и 126 района Фили-Давыдково, кварталу 79 Нижегородского района и двум кварталам — 798 и 800 — Пресненского района, — отметил Левкин.

Жители города смогут увидеть, какой станет территория после обновления, и виртуально прогуляться по дворам.

Специалисты разрабатывают визуальную концепцию будущей застройки. Здесь будет возможно переключение в режим реального времени. Благодаря этому можно будет сравнить район до и после реализации программы реновации.

Как рассказала Юлия Куликова, директор ГБУ «Мосстройинформ», виртуальные туры создаются в полном соответствии с утвержденными проектами планировки территории кварталов. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в районе Люблино будет построен жилой дом по программе реновации.