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Собянин: Москва стала лидером по числу победителей конкурса «Большая перемена»

Анастасия Колоскова
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Собянин: Москва стала лидером по числу победителей конкурса «Большая перемена»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столица оказалась лидером по количеству победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 5-7 классов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 22 июля.

— 34 ученика столичных школ показали отличное умение работать в команде при решении различных кейсов. Отмечу, что 14 наших школьников победили в этом конкурсе уже во второй раз, — отметил он.

Собянин напомнил, что конкурс является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Его участники получают возможность проявить свои таланты и даже определиться с будущей профессией, написал глава города в своем Telegram-канале.

В четверг, 19 мая, в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается учредить в России движение детей и молодежи «Большая перемена». Его целями выделяется: содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации молодого поколения, участие в воспитании, их профессиональной ориентации и организации досуга.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 20 июля, во время общения с одним из финалистов конкурса «Большая перемена» дал свое согласие занять пост главы наблюдательного совета нового российского движения детей и молодежи.

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