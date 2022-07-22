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Женщины посещают павильоны «Здоровая Москва» на 34 процента чаще мужчин

Георгий Соланович
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Женщины посещают павильоны «Здоровая Москва» на 34 процента чаще мужчин
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Женщины проходят обследование в павильонах «Здоровая Москва» на 34 процента чаще, чем мужчины. Об этом сообщила главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения города Татьяна Елагина в пятницу, 22 июля.

— За время работы павильонов «Здоровая Москва» в этом сезоне мы уже можем составить усредненный портрет посетителя на основании антропометрии и данных проведенных обследований. Женщины приходят на обследования на 34 процента чаще, чем мужчины. У большинства общие показатели здоровья находятся в безопасных границах: уровень сахара и холестерина в крови — ближе к верхней границе нормы, — заявила Елагина.

Она также призвала население столицы как можно чаще проверять собственное здоровье, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в столице за два месяца порядка 220 тысяч человек проверили свое здоровье в павильонах «Здоровая Москва», из которых 83 тысячи пациентов прошли углубленное обследование после перенесенной коронавирусной инфекции.

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