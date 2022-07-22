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Зоны активного отдыха появятся в 14 парках Подмосковья

Ирина Игнатенко
Общество
Зоны активного отдыха появятся в 14 парках Подмосковья
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Зоны активного отдыха появятся в четырнадцати подмосковных парках в текущем году, сообщили в Мособлдуме. На эти цели выделили 624 миллиона рублей.

Власти региона отмечают, что за последние семь лет число парков в Подмосковье выросло в семь раз, что говорит о росте популярности таких территорий среди жителей. Парковые зоны необходимо сделать максимально удобными, чтобы здесь было комфортно проводить время представителям разным поколений: молодежи, семьям с детьми, пенсионерам, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В парках Подмосковья проводят различные развлекательные мероприятия. Так, 22 июля в парке историко-краеведческого музея «Усадьба Фряново» подмосковного Щелкова пройдет кинопоказ под открытым небом, сообщает РИАМО. Все желающие смогут увидеть музыкальную комедию «Свадьба в Малиновке». Вход на мероприятие свободный.

22 июля в столице стартует фестиваль «Цветочный джем». «Вечерняя Москва» узнала, чем удивят площадки мероприятия в этом году.

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