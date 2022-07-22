Уникальные «Единые» билеты выпустили в Москве

Фото: Пресс-служба метрополитена Москвы

Департамент транспорта Москвы совместно с «Аэроэкспрессом» разработал уникальный тематический дизайн для проездного «Единый». Об этом сообщили в пресс-службе дептранса в пятницу, 22 июля.

В департаменте отметили, что дизайн «Единого» напоминает москвичам, как добраться до столичных аэропортов.

— Мы выпустили тематические «Единые», чтобы напомнить, как добраться до столичных аэропортов вовремя и с комфортом. Вот что надо о нем знать: поезда ездят в аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково с центральных вокзалов и промежуточных станций рядом с метро и МЦК. В Шереметьево аэроэкспрессы теперь доставляют пассажиров прямо к терминалам В и С. Добраться до аэропортов Шереметьево и Домодедово можно и на экспресс-автобусах компании, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале дептранса отметили, что тематические «Единые» уже можно купить в кассах и билетных автоматах на станциях столичного метро.

До этого сообщалось, что новый дизайн турникетов разработали для электрических речных трамваев в Москве.