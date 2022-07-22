Собянин: Одна из наших задач — повышение финансовой грамотности москвичей

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал повышение финансовой грамотности москвичей одной из главных целей властей. Он рассказал об этом в пятницу, 22 июля.

— Работу ведем сразу по нескольким направлениям. Ежегодно организуем фестиваль финансовой грамотности и районные мероприятия, где жители могут узнать, как правильно сохранить свои сбережения, планировать семейный бюджет или получить налоговый вычет. Особое внимание уделяем защите от мошеннических схем, жертвами которых чаще всего становятся пожилые люди, — пояснил мэр.

Также он отметил, что для школьников, студентов и педагогов проводятся образовательные проекты на портале «Открытый бюджет города Москвы». Здесь доступно рассказывают о городских финансах, объясняют, из каких доходов складывается городская казна и на какие цели направляются бюджетные средства, рассказал Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно мэр сообщил, что Москва оказалась лидером по количеству победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 5–7-х классов. Так, 34 ученика столичных школ показали отличное умение работать в команде при решении различных кейсов.