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Городские службы Москвы отремонтируют более 1,7 тысячи электроподстанций

Антон Махов
Город
Городские службы Москвы отремонтируют более 1,7 тысячи электроподстанций
Фото: Telegram-канал Городского хозяйства Москвы

Специалисты отремонтируют более 1,7 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Городские службы на постоянной основе реализуют мероприятия по повышению надежности и эффективности энергоснабжения предприятий, социально значимых объектов и жилых районов. Огромное энергетическое хозяйство столицы требует постоянного внимания, контроля состояния ключевых объектов и оборудования, — отметили Бирюков.

Помимо этого, приведут в порядок изоляции и контактные соединения. Покрасят металлоконструкции.

Основные работы намерены завершить до зимы, цитируют Бирюкова в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Недавно заммэра рассказал, что работы по подготовке к новому отопительному сезону идут строго по графику и будут завершены к 1 сентября. Бирюков добавил, что особое внимание уделяется тепловым сетям. Их профилактика позволит предотвратить повреждения и обеспечить бесперебойную работу. Всего специалистам предстоит подготовить более 74 тысяч объектов.

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